Реклама на сайте
Прислать новость
Планируется ремонт участка дороги в Петрозаводске, который власти считают «объектом номер один»
07.06.2021 15:23
Достояние республики
Сегодня 09:16
Мэр Петрозаводска хочет, чтобы «маршрутчики» раскрыли, куда они тратят деньги пассажиров 6
07.06.2021 14:43

Почему в советские времена жители гордились принадлежностью к Карелии

Новости. Общество
10:26, 08 Июня 2021
фото: © Из фотоархива Бориса Семенова

Автор проекта «Как это было» Армас Машин в День республики рассказывает о ее достоянии, которым гордились в СССР.

В советское время в Карелии не было особого дня, посвященного статусу Карельской АССР. Это вовсе не значит, что история и статус республики были обделены вниманием.

В 1970 году Почта СССР выпустила марку «50 лет Карельской АССР». На почтовой марке темно-зеленого цвета стоимостью 4 копейки изображено историческое здание на площади Ленина. Сейчас там Национальный музей Республики Карелия. В 1920 году в этом здании располагались органы власти Карельской Трудовой Коммуны. В 1970 году мне было шесть лет, а в здании на площади Ленина, в числе других организаций, действовало издательство «Карелия», где работала моя мама. Представьте себе: марка Почты СССР, а на ней — «мамина работа»! Не я один радовался юбилейной марке. Помню, что она вызывала чувство гордости и радости и у моих сверстников, и у взрослых людей.

Об истории Советской Карелии и ее месте в семье советских республик рассказывали в школах, училищах и вузах, и, по-моему, в Карелии каждый школьник и студент знал слова, произнесенные Лениным в беседе с Э. Гюллингом: «Карелы народ трудолюбивый. Я верю в их будущее».

Когда мы говорим о Республике Карелия, главное достояние - люди, жители, от которых зависит будущее республики.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-06-08 11:08:19
Пушков оценил отношения Украины и США
театральный критик
2021-06-08 11:06:58
В условиях кровавого режима и политических репрессий :)
кир
2021-06-08 10:54:29
Был выгодный проект на московские деньги и делов то. Не ищите скрытые причины.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
01.06.2021, 14:30
Жителям Карелии разрешили ловить рыбу сетями на Белом море
01.06.2021, 15:40
Завтрак за государственный счет

Аналитика

Сегодня 11:37
Капитал
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само»
Как в Карелии собираются решать проблему дефицита лесного сырья?
Достояние республики
Сегодня 09:16
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 34
03.06.2021 17:00
Мазуровский и другие сбитые летчики 7
01.06.2021 15:44
Завтрак за государственный счет 3
01.06.2021 15:40
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»