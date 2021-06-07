Почему в советские времена жители гордились принадлежностью к Карелии

Автор проекта «Как это было» Армас Машин в День республики рассказывает о ее достоянии, которым гордились в СССР.

В советское время в Карелии не было особого дня, посвященного статусу Карельской АССР. Это вовсе не значит, что история и статус республики были обделены вниманием.

В 1970 году Почта СССР выпустила марку «50 лет Карельской АССР». На почтовой марке темно-зеленого цвета стоимостью 4 копейки изображено историческое здание на площади Ленина. Сейчас там Национальный музей Республики Карелия. В 1920 году в этом здании располагались органы власти Карельской Трудовой Коммуны. В 1970 году мне было шесть лет, а в здании на площади Ленина, в числе других организаций, действовало издательство «Карелия», где работала моя мама. Представьте себе: марка Почты СССР, а на ней — «мамина работа»! Не я один радовался юбилейной марке. Помню, что она вызывала чувство гордости и радости и у моих сверстников, и у взрослых людей.

Об истории Советской Карелии и ее месте в семье советских республик рассказывали в школах, училищах и вузах, и, по-моему, в Карелии каждый школьник и студент знал слова, произнесенные Лениным в беседе с Э. Гюллингом: «Карелы народ трудолюбивый. Я верю в их будущее».

Когда мы говорим о Республике Карелия, главное достояние - люди, жители, от которых зависит будущее республики.

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