"Почта Борея" будет работать в Петрозаводске в период проведения зимнего фестиваля

Специальную "гиперборейскую" открытку можно будет отправить из Петрозаводска в любую точку мира.

Об этом в понедельник журналистам рассказал директор Городского дома культуры Владимир Прикуль.

У зимнего фестиваля "Гиперборея", отметил он, появился свой герой – Бог северного ветра Борей. Сейчас на набережной возводят его резиденцию – Чертог Борея. В резиденции установят большой светящийся трон, на котором можно будет сфотографироваться. Открытие Чертога Борея состоится 13 февраля в 17 часов. Тех, кто придет, обещают напоить безалкогольным грогом.

Кроме того, с завтрашнего дня в резиденции заработает "Почта Борея".

"Все желающие смогут отправить открытку в любую точку мира", - сказал Владимир Прикуль.

"Почта Борея" будет работать в будни с 17 до 19 часов, в субботу и воскресенье (17 и 18 февраля) – на протяжении всего дня.