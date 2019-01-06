"Почта России" будет продавать продукты из сети "Магнит"

"Почта России" в 2019 году откроет 2 тыс. точек продаж продуктовой сети "Магнит" в своих почтовых отделениях.

Об этом сообщил генеральный директор почтового оператора Николай Подгузов, передает RNS.

"Пилотный проект на 13 отделений в почтовой связи завершен. Мы считаем его успешным. (...) В предстоящем году мы расширим данный формат до 2 тыс. точек "Магнита" в отделениях "Почты России", — сообщил Подгузов.

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