Почта России решила торговать алкоголем в сельской местности

Почта России начала продавать слабоалкогольные напитки в 3,2 тысячах почтовых отделениях по всей России.

Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной сертифицированной алкогольной продукции. Почта России считает это важной мерой, поскольку "ежегодно более 1,2 тысячи человек (по данным Роспотребнадзора) становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов", сообщают "Вести Карелии".

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