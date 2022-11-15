Почтальоны и лесничие нужны предприятиям Карелии в декабре

В разных районах Карелии пройдут ярмарки вакансий по заявкам работодателей.

В декабре в районах республики пройдут ярмарки вакансий, сообщили в региональном управлении труда и занятости.



Так, 2 декабря на ярмарке в агентстве занятости в Кеми строительный магазин будет искать грузчика, а 9 декабря в 14.00 пройдет ярмарка для «Почты России» – требуются почтальон и оператор связи.



В пятницу, 2 декабря, в 11.00 почтальонов будут искать в Сортавале, а 9 декабря в 11.00 - сотрудников будет набирать Вяртсильский метизный завод.



В понедельник, 5 декабря, в 10.00 в Олонце представит вакансии центр помощи детям «Солнечный». Учреждению требуются воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, кастелянша, инструктор по труду и электромонтер.



Во вторник, 6 декабря, в 14.00 в Медвежьегорске состоится ярмарка вакансий для предприятия по добыче камня «Лобское-5».



В тот же день, 6 декабря, в Петрозаводске с 10.00 будут набирать помощников разнорабочего, бригадиров-строителей, плотников и прорабов, а 8 декабря с 10.00 персоналом заинтересуется АО «Карелиянефтепродукт».



Также 6 декабря с 11.00 в Суоярви пройдет ярмарка вакансий для работников кафе.



А 8 ноября в Костомукше строительный магазин заявит вакансии продавца и контролера. 7 декабря с 11.00 в Питкяранте будут искать подсобных рабочих для строительной компании.



Кроме того, 7 декабря в Пряже пройдет ярмарка для районного лесничества, куда требуются инспекторы, водители, инженер и лесничие.



И 9 декабря в 14.30 в Лахденпохье состоится ярмарка для завода «Карельская фанера».



В этот же день, 9 декабря, с 11.00 в Сегежа откроются вакансии в петрозаводской дистанции электроснабжения. Организация ищет электромонтера контактной сети.



В целом, в начале года на предприятия и в организации региона требовалось 5 854 работника. Сейчас работу предлагают для 8 445 человек.



Вся информация о вакансиях региона - здесь.