Почти 100 тысяч рублей собрали на концерте в Кондопоге на восстановление Успенской церкви

В Карелии 96 тыс .250 рублей собрали в рамках благотворительного концерта в Кондопоге на восстановление сгоревшей Успенской церкви.

"Дорогие друзья, благодаря Вам мы собрали 96250 рублей! Огромная благодарность всем творческим коллективам и их руководителям за участие в концерте! И самое ценное, на мой взгляд, что в нём участвовали дети!" - сообщает паблик "Клуб друзей Кондопоги".

"Замечательный концерт прошел сегодня во Дворце искусств в поддержку воссоздания Успенской церкви. В зале - аншлаг! Любимые танцевальные коллективы города подарили нам необыкновенное праздничное настроение", - поделилась зрительница Ирина Ильина.

Напомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел поджог Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. Подозреваемым является 15-летний школьник из Петрозаводска.