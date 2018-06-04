Почти 1,4 тысячи человек покусали клещи в Карелии

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С начала сезона по поводу присасывания клещей в Карелии в больницы обратилось 1369 человека, в т.ч. 288 детей.
Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по республике.
Как утчонили в ведомстве, в Петрозаводске зарегистрировано 634 обращения, в том числе 112 - у детей.
В профилактике клещевых инфекций одним из важнейших направлений остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов, отметили в Роспотребнадзоре.
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