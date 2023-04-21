Почти 20 тонн макулатуры из Карелии отправили на переработку

Карельский экологический оператор направил почти 20 тонн макулатуры в переработку , сообщили в региональном Минприроды.

Из вторсырья на заводах переработчиков будут делать крафтовую бумагу, утеплители, стаканчики, упаковку для яиц, туалетную бумагу и многое другое. Это уже вторая партия макулатуры, направленная переработчикам - первая партия отправилась на заводы 4 мая.



По информации регоператора, всего за два месяца работы на сортировочную линию в Петрозаводске, открытую в конце марта, поступило 259 тонн отходов, из них 167 тонн вторсырья направят в переработку.



Напомним, 1 апреля в Карелии официально стартовала двухпоточная система сбора отходов. На контейнерных площадках Петрозаводска расставили новые желтые контейнеры для накопления отходов, пригодных для вторичной переработки.



За бумагой, картоном, пластиком, стеклом, тетрапаком и металломом приезжают специальные мусоровозы. В среднем отходы из желтых контейнеров вывозят три раза в неделю, логистические службы регулярно отслеживают наполняемость емкостей и корректируют график.



Далее отходы поступают на первую в республике промышленную сортировочную линию, где их делят на 23 фракции, отметили в Минприроды Карелии.