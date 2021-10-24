Почти 400 выездов по сигналам тревоги за неделю совершили сотрудники Росгвардии по Карелии

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 15 нарушителей и подозреваемых в преступлениях, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия с 16 по 22 октября совершили 398 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир — в 11 случаях были пресечены попытки кражи имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 8 нарушителей за административные правонарушения, 7 — по подозрению в совершении преступления.

Ранее росгвардейцы по горячим следам задержали 22-летнюю рецидивистку, ограбившую магазин на юге Карелии.