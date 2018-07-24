Почти 70 га леса горит на севере Карелии

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В Лоухском районе Карелии горит 69,3 га леса.
По данным МЧС на 6 часов утра 24 июля, продолжает гореть 60 га леса около в 34 км от деревни Зашеек.
Кроме этого, два пожара площадями 4,5 га и 4,8 га действуют в районе села Гридино и поселка Амбарный. Причиной возникновения одного из них стала гроза.
По данным карельских синоптиков, с 24 по 26 июля на большей части республики сохранится аномально-жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы. В лесах северо-восточной половины республики местами сохранится 4 класс пожарной опасности.
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