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Новости. Происшествия
09:14, 24 Июля 2018

Почти 70 га леса горит на севере Карелии

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В Лоухском районе Карелии горит 69,3 га леса.

По данным МЧС на 6 часов утра 24 июля, продолжает гореть 60 га леса около в 34 км от деревни Зашеек.

Кроме этого, два пожара площадями 4,5 га и 4,8 га действуют в районе села Гридино и поселка Амбарный. Причиной возникновения одного из них стала гроза.

По данным карельских синоптиков, с 24 по 26 июля  на  большей части республики сохранится аномально-жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической  нормы. В лесах северо-восточной половины республики местами сохранится 4 класс пожарной опасности.

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