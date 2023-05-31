Почти 800 серьезных заболеваний с начала года обнаружили во время диспансеризации у жителей Карелии

В республике с начала года прошли диспансеризацию более 55 тысяч взрослых

Как сообщили в Минздраве Карелии, с начала 2023 года прошли диспансеризацию более 55 тысяч взрослых, углубленную диспансеризацию — для перенесших коронавирусную инфекцию — почти 28 тысяч жителей республики. Граждане активно проходят и профилактические осмотры — более 12 тысяч взрослых и 65 тысяч детей приняли участие в этих мероприятиях.

В ходе диспансеризации у 27 человек впервые выявлены злокачественные новообразования, у 52 — сахарный диабет, у 83 — болезни органов дыхания, у 185 — болезни органов пищеварения, у 426 — заболевания сердечно-сосудистой систем.

Мобильные бригады специалистов центральных районных больниц регулярно выезжают в отдаленные населенные пункты Карелии. Так, в 2023 году в рамках выездов передвижных ФАПов, полностью оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи, осмотрено 2734 человека.

Самыми активными по участию в профилактических мероприятиях стали жители Лоухского, Калевальского и Кондопожского районов. В Петрозаводске лидерами являются городские поликлиники № 3 и № 4, отметили в ведомстве.