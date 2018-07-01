Почти два часа тушили горящую баню в Карелии

Частная баня сгорела в поселке Новые Пески Пряжинского района.

По данным МЧС Карелии, 30 июня в 20.08 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане, которая расположена в п. Новые Пески на ул. Горная, у д. 6.

"В 21.50 пожар ликвидирован", - уточнили в ведомстве.

Информация о жертвах уточняется.