Почти два часа тушили горящую баню в Карелии

По теме
Загрузка...
Частная баня сгорела в поселке Новые Пески Пряжинского района.
По данным МЧС Карелии, 30 июня в 20.08 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане, которая расположена в п. Новые Пески на ул. Горная, у д. 6.
"В 21.50 пожар ликвидирован", - уточнили в ведомстве.
Информация о жертвах уточняется.
По теме
Выбор читателей
29.06.2018, 21:30
27.06.2018, 19:40
25.06.2018, 09:45
28.06.2018, 15:57
Аналитика
29.06.2018 13:57
Обществоведение
Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельного участка инвестору из Литвы Олегу Ковригину под строительство нового офтальмологического центра Карелии.
28.06.2018 12:43
27.06.2018 17:17
27.06.2018 15:25
27.06.2018 14:40
Чтиво
27.06.2018 16:01
Частная жизнь
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни.
26.06.2018 10:23
21.06.2018 12:13
19.06.2018 09:58
Медиа
22.06.2018 14:46
Опрос
Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?
Комментарии