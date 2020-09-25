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Почти две тысячи учащихся в Карелии переведены на дистанционное обучение

Новости. Общество
10:14, 26 Сентября 2020
фото: © Алексей Бородин/ТАСС
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Учащиеся школ и училищ отправлены на карантин по коронавирусу и по ОРВИ.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ситуации с заболеваемостью учащихся.

"Из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведен еще один класс в Кемской школе №1 (29 человек), а также 2 группы студентов в Петрозаводском базовом медицинском колледже (50 человек) и одна группа в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э.Раутио (10 человек), - сообщил Артур Парфенчиков. - Таким образом, на карантине по коронавирусу остаются 25 школьных классов (641 человек) и 9 групп студентов средних профессиональных учебных заведений (190 человек), по ОРВИ – 50 классов (929 человек)".

Ранее оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 40 случаев заболеваемостью коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составило 3866 человек. Выздоровели 3235 человека.

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