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Почти каждый пятый россиянин намерен взять отпуск в кредит

Новости. Общество
22:00, 31 Мая 2022
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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Кредит на отпуск намерены взять 19% россиян, свидетельствуют результаты опроса сервиса «Зарплата.ру».

Опрос был проведен с 23 по 30 мая среди 2 060 работающих жителей страны в возрасте 18-55 лет. Об этом информирует ТАСС.

Как показало исследование, 19% россиян намерены взять кредит на отпуск, 33% не исключают такую возможность, а 48% брать кредит не планируют. При этом в основном намерены брать кредиты на отпуск — респонденты в возрасте 25-34 и 35-44 лет.

Более трети респондентов (36%) планируют взять в кредит на отпуск от 50 до 100 тыс. рублей. Также планируют использовать заемные средства: менее 25 тыс. рублей — 4%, от 25 до 50 тыс. рублей — 20%, от 100 до 150 тыс. рублей — 28%, от 150 до 200 тыс. рублей — 7%, свыше 200 тыс. рублей — 5%.

Среди желающих взять заемные средства наибольшей популярностью пользуется кредитная карта, ей хотят воспользоваться 55% респондентов. Банковский кредит для получения наличных предпочитает 31% респондентов, а займут деньги у знакомых или друзей — 10%. Только 4% опрошенных не определились со способом займа.

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