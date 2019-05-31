Почти на 20 улицах Петрозаводска заменят асфальт

О ремонте асфальтобетонного покрытия улиц и тротуаров сообщили в в ГИБДД Петрозаводска.

Разработанный и реализуемый в рамках национального проекта региональный проект на 2019 год, предусматривает выполнение на территории города следующих мероприятий:

- ремонт (замена) асфальтобетонного покрытия улиц и тротуаров, а именно:

1. ул. Пушкинская;

2. ул. Гоголя;

3. ул. Куйбышева от пр. К. Маркса до ул. Титова;

4. ул. Красная от ул. Антикайнена до ул. Анохина;

5. ул. Шотмана от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской;

6. ул. Дзержинского от ул. Красной до ул. Вольной;

7. ул. Кирова от пр. Ленина до наб. Варкауса,

8. пр. К. Маркса;

9. пр. Первомайский от ул. Мелентьевой до ш. Шуйское;

10. пр. Ленина;

11. Лососинское шоссе;

12. пл. Гагарина;

13. наб. Онежская от ул. Еремеева до пр. Ленина;

14. ул. Красноармейская;

15. пр. А. Невского;

16. тротуар на ул. Шотмана от пл. Гагарина до ул. Чапаева;

17. тротуар на ул. Пушкинской;

18. тротуар на пр. Ленина;

19. тротуар на пр. К. Маркса.



По результатам аукциона работы будет проводить организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой".



- установка светофорных объектов на следующих участках: ул. Сыктывкарская – пр. Лесной, ул. Чапаева – ул. Чкалова, ул. Анохина - ул. М. Горького, Лососинское шоссе в районе дома № 30;

- ремонт 56 светофорных объектов, в том числе установка недостающих элементов;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки в объеме около 10 тысяч кв м.