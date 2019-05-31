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Новости. Общество
12:16, 31 Мая 2019
фото: ГИБДД Петрозаводска

Почти на 20 улицах Петрозаводска заменят асфальт

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О ремонте асфальтобетонного покрытия улиц и тротуаров сообщили в в ГИБДД Петрозаводска.

Разработанный и реализуемый в рамках национального проекта региональный проект на 2019 год, предусматривает выполнение на территории города следующих мероприятий:

- ремонт (замена) асфальтобетонного покрытия улиц и тротуаров, а именно:
1. ул. Пушкинская;
2. ул. Гоголя;
3. ул. Куйбышева от пр. К. Маркса до ул. Титова;
4. ул. Красная от ул. Антикайнена до ул. Анохина;
5. ул. Шотмана от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской;
6. ул. Дзержинского от ул. Красной до ул. Вольной;
7. ул. Кирова от пр. Ленина до наб. Варкауса,
8. пр. К. Маркса;
9. пр. Первомайский от ул. Мелентьевой до ш. Шуйское;
10. пр. Ленина;
11. Лососинское шоссе;
12. пл. Гагарина;
13. наб. Онежская от ул. Еремеева до пр. Ленина;
14. ул. Красноармейская;
15. пр. А. Невского;
16. тротуар на ул. Шотмана от пл. Гагарина до ул. Чапаева;
17. тротуар на ул. Пушкинской;
18. тротуар на пр. Ленина;
19. тротуар на пр. К. Маркса.

По результатам аукциона работы будет проводить организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой".

- установка светофорных объектов на следующих участках: ул. Сыктывкарская – пр. Лесной, ул. Чапаева – ул. Чкалова, ул. Анохина - ул. М. Горького, Лососинское шоссе в районе дома № 30;
- ремонт 56 светофорных объектов, в том числе установка недостающих элементов;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки в объеме около 10 тысяч кв м.

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Комментарии

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petronik
2019-05-31 12:25:58
А улица Ленинградская? (выше перекрестка с Октябрьским). Вверх проезжают только по встречке.
Гость
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