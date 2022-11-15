Почти половина петрозаводчан не собирается встречать Новый год под телевизионные огоньки

Аналитики выяснили, собираются ли жители Петрозаводска смотреть новогодние развлекательные передачи.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob опросили петрозаводчан и выяснили, что смотреть телевизионный огонек 31 декабря не планирует 43% горожан. В опросе сервиса каждый третий респондент ответил, что включит огонек для фона.

Смотреть развлекательные программы в новогоднюю ночь будут 11% петрозаводчан.

Согласно опросу, женщины чаще мужчин хотят встречать Новый год за просмотром новогодних огоньков по телевизору: 16% против 10% соответственно. Мужчины чаще планируют встретить Новый год без звездных телешоу: 47 против 35%.

Тех, кто включит новогодние огоньки 31 декабря, больше среди петрозаводчан, имеющих детей, чем среди бездетных.