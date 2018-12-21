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Новости. Общество
07:15, 21 Декабря 2018
фото: ОНФ в Карелии

Почти половина районов Карелии оказалась не готова к зиме

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Только 10 из 18 районов республики и 10 из 35 теплоснабжающих организаций получили паспорта готовности, сообщил глава Минстроя Карелии.

Как рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев вчера на заседании правительства Карелии, где обсуждалась проблематика прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов, еще осенью комиссией республиканского Минстроя были проверены 35 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. В ходе проверки выяснялось, что 25 из них провели все необходимые работы и получили паспорта готовности. Но при этом Ростехнадзором были выданы паспорта готовности только 10 из 18 районов. Несколько муниципальных образований уже не первый год их не получают. Это Медвежьегорский, Суоярвский, Сегежский и Пудожский районы.

"Главная причина – неготовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Это связано с отсутствием нормативного запаса топлива на источниках теплоснабжения и неисполнением ранее выданных предписаний Ростехнадзора. При этом 75% выявленных замечаний связано с тем, что теплоснабжающие организации не финансируют в полном объеме мероприятия, которые необходимо было провести в рамках подготовки к зиме", - отмечается на сайте правительства Карелии.

Муниципальные образования, которые не получили паспорта готовности, обязаны продолжить работу по подготовке к отопительному периоду и устранить замечания. Минстрой Карелии осуществляет постоянный контроль вопросов, связанных с деятельностью теплоснабжающей организации "Карелэнергоресурс", которая обслуживает 9 районов.

"Возникающие на предприятии вопросы находятся в зоне нашего повышенного внимания, где-то работаем в ручном режиме. Благодаря оперативным мерам, предпринятым правительством Карелии, в ближайшее время предприятию "Карелэнергоресурс" будет выплачена субсидия из регионального бюджета в размере 194 млн рублей. Это позволит стабилизировать финансовую ситуацию и, прежде всего, сформировать неснижаемые запасы топлива на котельных", - цитирует сайт правительства Олега Ермолаев.

По сообщению пресс-службы правительства Карелии, поставки топлива начнутся в самое ближайшее время. До конца года ресурсоснабжающие организации должны принять все необходимые меры по формированию месячного запаса топлива на котельных.

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