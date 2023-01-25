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Почти половину всех волков в Карелии добыли охотники в прошлом году

Новости. Общество
16:18, 15 Февраля 2023
фото: © pixabay.com

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Популяция волков в 2022 году насчитывала 389 особей, из которых добыто 183 зверя, сообщили в Заксобрании Карелии.

В Законодательном собрании обсудили меры по сокращению численности волков в Карелии, пишет пресс-служба регионального парламента.

В частности, по словам замминистра природных ресурсов и экологии республики Павла Николаевского, в 2022 году популяция этих хищников в Карелии насчитывала 389 особей, из которых добыто 183 зверя.

Этот показатель из года в год остается практически неизменным. Связано это с тем, что поголовье волков быстро восстанавливается, а охота является трудоемкой и затратной - и  поэтому никогда не будет массовой.

Также замминистра сообщил, что этой зимой звери выходили к людям во всех районах Карелии. Наибольшее количество обращений было из Прионежья, Пряжинского и Суоярвского районов. Всего за прошлый год поступило 36 таких обращений.

Напомним, в ночь на воскресенье, 29 января, волки загрызли собаку в Суоярви. Беспородного кобеля по кличке Макс держали на цепи у дома №12 по улице Октябрьской. 

Фотографии разорванной собаки были опубликованы в паблике «Подслушано в Суоярви», но, после нескольких комментариев пользователей, их удалили из этических соображений. 

Напомним, в Карелии это далеко не первый случай нападения волков на домашних животных в пределах населенного пункта. 

Так, в октябре 2022 года хозяйка алабая по кличке Дунай нашла своего питомца разорванным волками недалеко от детского сада в деревне Пяльма Пудожского района. 

Дошло до того, что 19 января глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление, увеличивающее размер выплат за отстрел волков.

Если раньше сумма за взрослого волка составляла 10 тысяч рублей, то теперь охотник получит за него 15 тысяч. 

В Минприроды Карелии напомнили, что при обнаружении следов хищников в населенном пункте необходимо сразу звонить по номеру +7 921-222-05-25. Кроме того, контакты районных охотинспекторов размещены здесь

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