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Волки в клочья разорвали собаку у жилого дома в райцентре Карелии

Новости. Происшествия
11:57, 30 Января 2023
фото: © pixabay.com

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В ночь на 29 января волки съели цепного пса в одном из дворов Суоярви.

Как рассказали читатели «Столицы на Онего», в ночь на воскресенье, 29 января, волки загрызли собаку в Суоярви.

Беспородного кобеля по кличке Макс держали на цепи у дома №12 по улице Октябрьской. 

Фотографии разорванной собаки были опубликованы в паблике «Подслушано в Суоярви», но, после нескольких комментариев пользователей, их удалили из этических соображений. 

Напомним, в Карелии это далеко не первый случай нападения волков на домашних животных в пределах населенного пункта. 

Так, в октябре 2022 года хозяйка алабая по кличке Дунай нашла своего питомца разорванным волками недалеко от детского сада в деревне Пяльма Пудожского района. 

Дошло до того, что 19 января глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление, увеличивающее размер выплат за отстрел волков.

Если раньше сумма за взрослого волка составляла 10 тысяч рублей, то теперь охотник получит за него 15 тысяч. 

В Минприроды Карелии напомнили, что при обнаружении следов хищников в населенном пункте необходимо сразу звонить по номеру +7 921-222-05-25. Кроме того, контакты районных охотинспекторов размещены здесь

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