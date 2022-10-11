Почти рекордное число ипотек оформили россияне в сентябре

В сентябре российские банки нарастили выдачу ипотеки более чем на 20%, посчитали в «Скоринг бюро».

В «Скоринг бюро» для РИА Новостей подсчитали, что российские банки в сентябре нарастили выдачу ипотеки на 21% — до 414,9 миллиарда рублей. Объемы выданных ипотечных кредитов почти приблизилось к рекордным показателям начала текущего года.

При этом средняя полная стоимость кредита уменьшилась до 10,1% с 10,3% в августе. В то же время средний срок кредитования вырос на полгода — до рекордных 21 года и 6 месяцев.

«Ипотечное кредитование по итогам сентября приблизилось к рекордным показателям начала текущего года, восстановившись за счет снижающихся номинальных процентных ставок. Рынок рос практически исключительно за счет данного фактора», — рассказал РИА Новостям гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.