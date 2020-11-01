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Почти сотня вакансий появилась на "Петрозаводскмаше"

Новости. Общество
12:15, 02 Ноября 2020
фото: © Semenov.m7 / ru.m.wikipedia.org
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Филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" объявил о наборе специалистов на 98 вакансий.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии.

Предприятию необходимы работники по таким специальностям, как сварщик (ручная и автоматическая сварка), слесарь по сборке металлоконструкций, оператор (наладчик) станков с программным управлением, токарь-карусельщик, стропальщик, машинист крана. Также предприятию требуются контролер сварочных работ, контролер станочных и слесарных работ (отдел технического контроля), термист, дефектоскопист по неразрушающему контролю, мастер производства.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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агрекалчнутый
2020-11-02 12:55:13
Не умеем и не хочем. Хочем бродского читать каждый день.
User
2020-11-02 13:24:16
"Мы здесь власть" сначала хабзайки прикончили, а теперь еще и не умеют не хотят.
кир
2020-11-02 13:35:11
User, тебе, сторожу, какое дело? Ты следи за порядком в метро. Сам-то, что закончил? :)
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