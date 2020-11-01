Почти сотня вакансий появилась на "Петрозаводскмаше"

Филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" объявил о наборе специалистов на 98 вакансий.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии.
Предприятию необходимы работники по таким специальностям, как сварщик (ручная и автоматическая сварка), слесарь по сборке металлоконструкций, оператор (наладчик) станков с программным управлением, токарь-карусельщик, стропальщик, машинист крана. Также предприятию требуются контролер сварочных работ, контролер станочных и слесарных работ (отдел технического контроля), термист, дефектоскопист по неразрушающему контролю, мастер производства.
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