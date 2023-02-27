Почти три десятка жилых домов в Петрозаводске остались без света

На Голиковке в Петрозаводске произошла коммунальная авария.

По сообщению ЕДДС карельской столицы, 1 марта в 13. 30 произошло аварийное отключение света на Голиковке.



Без электричества остались: ул. Загородная, д. 22, 24, 26, 42, 44, ул. Калинина, д. 32-А, 34-В, 34-Б, 44, 46-А, 48-А, 52-А, 52-Б, ул. Кузьмина, д. 50, 62, 37, 52-А, ул. Маршала Мерецкова, д. 21, 23, 25, ул. Машезерская, д.34, 40, 46А, 48Б, 48А, 45А, 33, 33А.



По информации единой дежурно-диспетчерской службы города, аварийные бригады смогут вернуть в дома свет ориентировочно к 17.00.