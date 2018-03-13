Почти тысяча детей-сирот стоит в очереди на жилье в Карелии

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Министерство социальной защиты Карелии считает особенно острой проблему предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Об этом заявил первый заместитель министра соцзащиты республики Иван Скрыников во время своего выступления перед депутатами Законодательного собрания, сообщают "Вести Карелии".
По словам Скрыникова, на начало 2018 года в очереди находятся 949 человек.
Подробнее читайте в материале издания.
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