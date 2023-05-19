Почти вдвое выросла доля россиян с кредитами

Доля жителей России, имеющих кредиты, за 14 лет выросла почти в 2 раза.

За 14 лет доля россиян, у которых есть кредиты, выросла почти вдвое, заявили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом пишет Лента.ру.

В 2009 году кредиты имелись у 26 процентов россиян или членов их семьи. В 2023-м их доля увеличилась до 46 процентов. По словам экспертов, на желание оформить займ влияли социально-экономическая ситуация в стране, финансовая грамотность, рост предложений банковских организаций, уверенность в материальном благосостоянии и готовность к долгосрочному планированию.

С момента начала исследований ВЦИОМ в 2009 году кредитная активность россиян начала интенсивно расти. Рекордная доля граждан с кредитами была зафиксирована в 2017 году на отметке в 58 процентов. В последующие годы цифра незначительно снижалась — с 2020 года, с начала пандемии COVID-19, сократилась доля тех, у кого в семье есть три кредита и более. За последние три года показатель снизился с 11 до 7 процентов.

Чаще всего кредиты берут граждане в возрасте 25-44 лет, так как они активно работают, вступают в брак и заводят детей. При этом за последние десять лет доля пожилых россиян (старше 60 лет) с кредитами выросла с 14 до 29 процентов, отметили социологи.