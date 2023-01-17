Почти все участники опроса не собираются окунаться в прорубь на Крещение

Почти 300 человек рассказали, будут ли они принимать участие в крещенских купаниях.

В ночь с 18 на 19 января в Петрозаводске пройдут крещенские купания.

Поинтересовались у читателей, будут ли они принимать участие в крещенских купаниях. В опросе приняли участие 285 человек, большинство из которых - 221 (77%) признались, что не будут окунаться в прорубь на Крещение, и на это у каждого из отвечающих есть своя причина.

На все посмотреть придут 33 респондента (11%).

И только 21 человек (7%) из отвечающих сказал, что примет самое активное участие в крещенских купаниях и зайдет в иордань.

Были среди участников и сомневающиеся – 10 человек (3%) еще не решили, будут они принимать участие в крещенских купаниях или нет, и в качестве кого.