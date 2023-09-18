Почтовые отделения Карелии приняли более 200 бесплатных посылок для военных в зоне СВО

Оформить отправку посылок жители могут в любом почтовом отделении, услуга действует с 1 мая.

Для поддержки военнослужащих, в том числе мобилизованных, во время спецоперации правительство России совместно с АО «Почта России» организовало бесплатную отправку посылок в зону СВО.



Один человек может отправить любое количество посылок, но каждая должна весить не более 10 килограммов, рассказали в пресс-службе правительства Карелии.



Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. При оформлении посылок в адресной строке необходимо указывать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части и адрес – Москва, 103400.



Посылки со всей страны попадают в логистический центр в российской столице. Сотрудники почты передают их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют посылки адресатам.



Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре почты по телефону: 8-800-100-00-00.