Под Петрозаводском иномарка сбила лося, пострадал один человек

Автомобиль сбил лося на объездной дороги под Петрозаводском, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в 22.40 в Прионежском районе на 1 км подъезда к Петрозаводску 25-летний водитель Daewoo Nexia сбил вышедшего на дорогу лося.

В результате происшествия травмы получил 31-летний пассажир автомобиля, пострадавшему назначено амбулаторное лечение.