Под Петрозаводском перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Прионежском районе, на повороте в Ялгубу, перевернулся автомобиль, два человека пострадали, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу 21 июля в 21.24 в Прионежском районе, 3 км автодороги "Соломенное -Ялгуба-Суйсарь", на крутом повороте перевернулся автомобиль.

В результате ДТП травмы получили два человека- водитель и пассажир перевернувшегося автомобиля.

По информации МЧС Карелии, пострадашие с места ДТП были госпитализированы.