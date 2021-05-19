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Под Петрозаводском пожарные нашли труп

Новости. Происшествия
10:16, 20 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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За закрытой дверью в доме в поселке Вилга обнаружен труп мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 19 мая, в 18.23 в пожарную часть поселка Милиоративный обратилась полиция с просьбой помочь открыть дверь квартиры дома в поселке Вилга, где мужчина долго не выходит на связь.

Прибывшие на место вызова пожарные через окно проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, и обнаружили внутри помещения тело мужчины без признаков жизни.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

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