Под Петрозаводском пожарные нашли труп

За закрытой дверью в доме в поселке Вилга обнаружен труп мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 19 мая, в 18.23 в пожарную часть поселка Милиоративный обратилась полиция с просьбой помочь открыть дверь квартиры дома в поселке Вилга, где мужчина долго не выходит на связь.

Прибывшие на место вызова пожарные через окно проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, и обнаружили внутри помещения тело мужчины без признаков жизни.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.