Под Петрозаводском сгорел фронтальный погрузчик

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Пожар произошел 18 февраля в поселке Мелиоративный, сообщили в МЧС Карелии.
В 22.16 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара во фронтальном погрузчике в Мелиоративном на ул. Лесная 2Д. В 22.40 пожар ликвидирован.
Погрузчик сгорел полностью.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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