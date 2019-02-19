Под Петрозаводском сгорел фронтальный погрузчик

Пожар произошел 18 февраля в поселке Мелиоративный, сообщили в МЧС Карелии.

В 22.16 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара во фронтальном погрузчике в Мелиоративном на ул. Лесная 2Д. В 22.40 пожар ликвидирован.

Погрузчик сгорел полностью.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.