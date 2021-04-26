Под Петрозаводском водитель пытался избавиться от наркотиков во время проверки автоинспекторов

В Прионежском районе задержали водителя иномарки, перевозивший запрещенное вещество, сообщили в МВД Карелии.

Инспекторы ДПС во время патрулирования трассы «Кола» при подъезде к Петрозаводску остановили для проверки автомобиль Renault Logan. За рулем авто находился 35-летний водитель, а рядом с ним - 19-летний пассажир. Полицейские заметили, что во время остановки молодой человек выбросил в окно сверток. Как выяснилось позже, в нем находилось 0, 238 граммов наркотического средства.

Водитель признался, что приобрел наркотик через интернет-магазин для собственного потребления. Попав в поле зрения полицейских, он испугался и попросил пассажира избавиться от наркотиков.

Мужчина был отстранен от автомобилем и направлен на медицинское освидетельствование.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, водитель-наркоман, устроивший в Карелии смертельное ДТП, сел в тюрьму на 5 лет.