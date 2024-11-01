«Подарок за отвагу»: жители карельского поселка подарили радость больным детям

Подарки, собранные жителями карельского поселка, поддержат маленьких пациентов после неприятных процедур.

Коллектив Детской Республиканской больницы И. Н. Григовича выразил благодарность жителям Ладвы, активистам МОУ Ладвинской СОШ № 4 и индивидуальной предпринимательнице Анастасии Кошельковой за участие в благотворительной акции «Подарок за отвагу». Как уточнили в больнице, эта акция организована Благотворительным фондом имени Арины Тубис.

Каждый день маленькие пациенты больницы проявляют невероятную смелость и терпение, проходя через неприятные процедуры, и им как никогда нужна поддержка. «Эти подарки принесут радость и тепло детям, находящимся на лечении, и станут символом вашей заботы и внимания», — подчеркнули сотрудники больницы.