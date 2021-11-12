Подавляющее большинство россиян останется без новогоднего корпоратива

Исследование Работы.ру показало, что большинство россиян останется без новогоднего корпоратива.

Работодатели 75% россиян не намерены в этом году проводить празднование нового года, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющегося у РИА Новости.

«75% участников исследования рассказали, что в их компании новогоднего праздника не будет. 13% респондентов отметили, что их работодатели организуют новогодние корпоративы в этом году. Еще 12% опрошенных указали, что решили самостоятельно устроить праздник с коллегами», — говорится в исследовании, в ходе которого были опрошены более пяти тысяч пользователей сервиса.

У 84% из тех, кто все-таки будет проводить корпоратив, он пройдет в офлайн-формате, остальные порадуются онлайн-вечеринкам.

При этом 40% опрошенных жителей России готовы отказаться от новогоднего корпоратива просто так. 36% респондентов указали, что откажутся от праздника в пользу получения денежной премии. Еще 8% участников исследования смирятся с отменой корпоратива, если сэкономленные средства будут отправлены на благотворительность или социальные проекты.

Только 16% респондентов отметили, что ни при каких условиях не откажутся от новогоднего корпоратива.