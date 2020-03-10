Поддельную "брендовую" одежду нашли на прилавке в Карелии

Полицейские пресекли производство и сбыт различной контрафактной продукции, сообщили в МВД Карелии.

На территории Республики Карелия проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление преступлений в сфере интеллектуальной собственности.

По материалам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Сегежскому району возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования чужого товарного знака.



Установлено, что в одном из магазинов продавалась одежда, обувь, галантерейные товары известных спортивных брендов, имеющих признаки подделки. Общий размер ущерба, причиненного правообладателям, составил около 1,8 млн рублей.



Аналогичные факты реализации контрафактной обуви других торговых марок зарегистрированы в Костомукше, Сортавале и Кондопоге, в связи с чем в настоящее время проводятся проверки.

Ранее сообщалось, что продавец торговала в магазине опасной стеклоомывающей жидкостью.