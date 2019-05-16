Поддержите юных художников из Карелии, которые вышли в финал конкурса "Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы"

В Росгвардии начался заключительный этап третьего Всероссийского конкурса детского рисунка "Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы".

Творения юных петрозаводчан Максима Вилкова, Рината Сафина и Марка Артемьева дошли до финала.

Победителей будут выбирать путём онлайн-голосования, которое открыто на официальном сайте Росгвардии.

Для участия в голосовании необходимо пройти авторизацию в одной из социальных сетей – ВКонтакте, Гугл или Твиттер на странице конкурса Росгвардии.

Просим поддержать наших карельских ребят и принять участие в голосовании.

Победители и лауреаты будут определены 1 июня 2019 года в номинациях "Знаем, помним, гордимся!", "Они сражались за Родину", "Победа глазами детей". Их работы будут положены в основу тематического календаря Росгвардии на 2020 год.

Голосовать можно здесь.