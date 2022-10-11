В Петрозаводске отмыли памятники

Подрядчик готовит памятники и скверы Петрозаводска к зиме, сообщили в администрации города.

Сотрудники ООО «Городской комбинат благоустройства» в рамках муниципального контракта начали отмывать памятники, мемориалы и скульптурные композиции.

Кроме того, в общественных местах ухаживают за деревьями и кустарниками, а также вскапывают почву в цветниках в ожидании зимы. В парке XXII Съезда КПСС продолжают сезонное удаление подлеска и вывозят порубочные остатки.

Специалисты администрации следят за качеством выполнения работ. В мэрии напомнили, что при нарушениях можно обратиться в ЕДДС города по телефону 051. Содержание же пешеходных дорожек контролирует управляющие компании или Минстрой республики.