Подготовка детей к школе - обязанность родителей, поэтому им не нужна помощь, заявили в СовФеде

Подготовка детей к школе является обязанностью родителей, а не государства, считает председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский,

Об этом он заявил телеканалу "360", комментируя идею о соответствующей выплате.

"Нам бы хотелось, чтобы все делало государство, но так не бывает. Мне представляется, что оказывать поддержку такого рода нужно избирательно — семьям, которые не в состоянии сами это сделать. А вообще, это обязанность родителей", - заявил Рязанский.

Подробнее об этих выплатах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".