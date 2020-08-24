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Подготовка детей к школе - обязанность родителей, поэтому им не нужна помощь, заявили в СовФеде

Новости. Общество
16:30, 25 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян/ Архив
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Подготовка детей к школе является обязанностью родителей, а не государства, считает председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский,

Об этом он заявил телеканалу "360", комментируя идею о соответствующей выплате.

"Нам бы хотелось, чтобы все делало государство, но так не бывает. Мне представляется, что оказывать поддержку такого рода нужно избирательно — семьям, которые не в состоянии сами это сделать. А вообще, это обязанность родителей", - заявил Рязанский. 

Подробнее об этих выплатах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-08-25 17:57:01
Какое, право, самосознание у вас проявилось! А нынешние прибавки по 100-200 рублей к пенсиям, к которым в ходе пенсреформы обещал наш батька - по тысяче? А поправки к конституции о бесплатной медицине для каждого гражданина, а мы собираем по-прежнему крохи на больных детей. Это уже вас не интересует? Поздно, господа, шумите...
Мифодий Иванович
2020-08-25 17:56:36
Главное чтобы у представителей СФ костюмчик сидел! А то что у многие дети в стране на уровне Замбии, особенно на периферии, чихать.
Помним нашего сенатора Федорова, уж как "боролся" за процветание страны, купил домик в Греции ,и , привет ему из нищей Карелии.....
Театральный критик
2020-08-25 17:25:21
Похотливы весьма, а к работе не приучены. Процесс размножения им нравится , не более того. У занозы нет ни того, ни другого. Избыток свободного времени плохо влияет на женский организм после 49 лет
Ткачев
2020-08-25 17:08:04
"В пресс-службе Смольного отметили, что сейчас порядка 17 000 детей не в состоянии продолжить учёбу в условиях самоизоляции. Власти просят всех, у кого лежит редко использующийся планшет, смартфон или компьютер, отправить гаджет детям. Для школьников важно продолжать учёбу."
zanoza
2020-08-25 16:58:32
Российская Федерация – социальное государство. Граждане РФ платят налоги, которые и обеспечивают деятельность государства, таким образом, граждане свои обязанности по отношению к государству выполняют. А председатель комитета Совфеда считает, что у государства, по отношению к гражданам обязанностей нет, или, скажем так, обязанности государства необязательны к исполнению. Налицо не очень нормальная ситуация, когда у государства только права, а у граждан только обязанности.
Generalus87
2020-08-25 16:58:09
И это правильно
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