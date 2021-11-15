Подготовлен законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам перед Новым годом

Комитет Госдумы по соцполитике подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам.

Как сообщают «Известия», авторы инициативы предлагают установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент пенсии. В экономическом обосновании отмечается, что источником должен стать федеральный бюджет.

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, в интервью РИА Новости поддержал эту идею. По его словам, в федерации вопрос не обсуждали, но выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, «вещь хорошая». Он также обратил внимание, что выплаты — это вещь эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров — нормальная пенсия.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам пока нет.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — сказал Котяков РИА Новости.