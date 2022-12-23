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Подготовлен законопроект о лишении водительских прав за прием лекарств, снижающих внимание

Новости. Общество
00:10, 25 Декабря 2022
фото: ГИБДД Петрозаводска

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МВД подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях: предлагается штрафовать и лишать прав водителей за управлением автомобилем после приема лекарств, влияющих на внимание и реакцию.

 

Даже если они не относятся к наркотическим и психотропным веществам и не содержат этиловый спирт.

Как сообщает РБК, поправки разработаны с целью устранить пробел в законодательстве, выявленный Конституционным судом. В ноябре он опубликовал постановление, которым запретил до внесения изменений в КоАП привлекать к ответственности за вождение после приема лекарств, которые не содержат этиловый спирт, психотропные и наркотические вещества, но влияют на внимание и реакцию.

Суд указал, что такие препараты находятся в «серой» зоне, и привел в пример дело жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, которого в августе 2021 года попытались привлечь к ответственности по статье о вождении в состоянии опьянения. Управляя машиной, он въехал на бордюр и застрял, а очевидцы сочли его состояние «неадекватным». Мужчина признал, что принимал габапентин (антиконвульсант) и нимесулид (противовоспалительный препарат), которые могут вызывать нарушение сознания и координации движений. По результатам медосвидетельствования в организме водителя не нашли следов ни этилового спирта, ни наркотических средств, ни психотропных веществ, а габапентин и нимесулид к приему не запрещены.

Поправками МВД предлагает административную ответственность «в том числе в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме ‎этого лица обнаружились иные вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание ‎и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам», указано в законопроекте.

Ранее Республиканский наркологический диспансер в Карелии опубликовал список лекарств, для покупки которых не нежен рецепт, на за их применение уже сейчас лишают водительских прав.

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