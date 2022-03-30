Подготовлен законопроект об увеличении пенсий работающих пенсионеров

Госдума приступила к работе над законопроектом об индексации пенсий работающих пенсионеров.

Как сообщает «ДумаТВ», их разработала независимый депутат Оксана Дмитриева.

Проект закона предусматривает корректировку суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней для пенсионеров, которые работали на момент вступления закона в силу.

«В проекте федерального закона предлагается ликвидировать дискриминацию работающих пенсионеров, и с 1 июля 2022 года выплачивать такой же размер пенсии, какой они бы получали, если бы относились к категории неработающих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщает «Парламентская газета», правительство не поддержало законопроект. В заключении кабмина говорится, что на реализацию инициативы понадобится 147 миллиардов рублей в год. При этом ее автор не указала источник и порядок финансирования.





