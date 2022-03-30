Подготовлен законопроект об увеличении пенсий работающих пенсионеров

Госдума приступила к работе над законопроектом об индексации пенсий работающих пенсионеров.
Как сообщает «ДумаТВ», их разработала независимый депутат Оксана Дмитриева.
Проект закона предусматривает корректировку суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней для пенсионеров, которые работали на момент вступления закона в силу.
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