Подлинную плащаницу вернут в Преображенскую церковь на острове в Карелии (ФОТО)

Увидеть уникальный экспонат XIX века, котрый был на реставрации в Москве, можно будет в Церкви Преображения Господня на острове Кижи уже в августе этого года.

По сообщению пресс-службы музея "Кижи, плащаница из убранства Преображенской церкви вернулась в Петрозаводск из Москвы после реставрации, которая длилась больше года.





Плащаница, пожертвованная Антоном Ошевневым в Преображенскую церковь на острове Кижи в 1834 году, состоит из живописного холста с изображением тела Иисуса Христа во гробе, обрамлённого бархатной каймой с фигурами херувимов по углам.

В процессе демонтажа холст, исполненный маслом, был отделен от текстиля и реставрировался отдельно. После всех работ плащаницу собрали на экспозиционный подрамник.





Двое московских реставратора из шести, проводивших работы, Антон Трофимов и Екатерина Заварина, приехали в Петрозаводск и подробно осветили все этапы реставрационных работ, отметив уникальность экспоната. Подобного исполнения и размера плащаницы встречаются редко.

Ранее отреставрированную Преображенскую церковь на острове в Карелии сняли с высоты птичьего полета.