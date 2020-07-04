Отреставрированную Преображенскую церковь на острове в Карелии сняли с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

Фотограф Илья Тимин из Петрозаводска показал Церковь Преображения Господня после реставрации.
Илья Тимин продемонстрировал храм с высоты птичьего полета.
"Видеозарисовка острова Кижи после завершения реставрации Преображенского храма, самого знаменитого и величественного Православного деревянного храма", - прокомментировал свое видео фотограф.
Напомним, специалисты завершили многолетнюю реставрацию церкви Преображения Господня на острове Кижи в этом году. Памятник является доминантой Кижского погоста, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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