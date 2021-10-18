Подопечных психоневрологического интерната в Карелии научили готовить вкусные котлеты

В психоневрологическом интернате «Черемушки» прошел кулинарный мастер-класс.

Кулинарные мастер-классы в «Черемушках» стали уже традицией. На днях в учреждении учили готовить котлеты и попытались раскрыть секрет, из-за которого они получаются сочными и нежными, пишут в паблике интерната.

«Соблюдение нехитрых рекомендаций превратило обыденные котлеты в блюдо всегда желанное и, в некоторой степени, праздничное. Но больше всего удовольствия проживающим принесла дегустация готового блюда», — отметили в интернате.

Ранее сообщалось, территорию психоневрологического интерната в Карелии подсветили изящными фонарями.