Подорожание проезда в автобусах Петрозаводска может обернуться расторжением договоров с компаниями

Повышение цен на проезд в автобусах Петрозаводска может быть использовано для судебных разбирательств и рассмотрения вопроса о расторжении договоров с компаниями-автоперевозчиками.

Такое мнение высказал руководитель антимонопольной службы Карелии Артур Пряхин, комментируя решение по делу о нарушении закона о защите конкуренции со стороны автоперевозчиков.

Ранее УФАС признало картельным сговором действия компаний, которые в прошлом году одновременно повысили цены на проезд в автобусах Петрозаводска. "Статья 29 Закона №220-ФЗ предусматривает обстоятельства, при которых уполномоченный орган МСУ, выдавший свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, вправе прекратить действие данного разрешительного документа", - заявил Пряхин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".