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Новости. Общество
15:09, 01 Апреля 2019
фото: 10.мвд.рф

Подозреваемого в краже мужчину ищет полиция Петрозаводска

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Он подозревается в краже на Перевалке, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 Петрозаводска устанавливается личность гражданина, запечатленного на фото. Он подозревается в краже, совершенной в марте на территории Перевалки.

Всех, кто обладает информацией о личности или местонахождении данного человека, полиция просит сообщать значимые сведения по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.

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