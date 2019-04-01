Подозреваемого в краже мужчину ищет полиция Петрозаводска

Он подозревается в краже на Перевалке, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 Петрозаводска устанавливается личность гражданина, запечатленного на фото. Он подозревается в краже, совершенной в марте на территории Перевалки.

Всех, кто обладает информацией о личности или местонахождении данного человека, полиция просит сообщать значимые сведения по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.