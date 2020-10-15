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Подозреваемого в похищении подростка задержали в Карелии, когда он пытался увезти его на машине

Новости. Происшествия
19:29, 16 Октября 2020
фото: pixabay
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Следственные органы Карелии расследуют уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего. 

По версии следствия, в октябре 2020 года подозреваемый на улице в Сегеже подошел к 14-летнему подростку и, применяя насилие, посадил в салон автомобиля. Там он его избил, а затем вывез на автомашине из города. Сотрудники полиции задержали его на трассе "Кола". 

Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее он был судим за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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