Подозреваемого в похищении подростка задержали в Карелии, когда он пытался увезти его на машине

Следственные органы Карелии расследуют уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего.

По версии следствия, в октябре 2020 года подозреваемый на улице в Сегеже подошел к 14-летнему подростку и, применяя насилие, посадил в салон автомобиля. Там он его избил, а затем вывез на автомашине из города. Сотрудники полиции задержали его на трассе "Кола".

Подозреваемый заключен под стражу.



Ранее он был судим за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.