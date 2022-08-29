Подозреваемого в преступлении мужчину ищут в Петрозаводске

Разыскивается мужчина, подозреваемый в краже, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску устанавливают личность и местонахождение гражданина, запечатлённого на фотографии. По данным полиции, он может быть причастен к хищению.
Всех, кому известна значимая информация о разыскиваемом, полиция просит сообщать её по телефону: 8 953 545 37 48.
Конфиденциальность гарантируется.
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