Подозреваемого в преступлении мужчину ищут в Петрозаводске

Разыскивается мужчина, подозреваемый в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску устанавливают личность и местонахождение гражданина, запечатлённого на фотографии. По данным полиции, он может быть причастен к хищению.

Всех, кому известна значимая информация о разыскиваемом, полиция просит сообщать её по телефону: 8 953 545 37 48.

Конфиденциальность гарантируется.