Задержанному по подозрению в жестоком убийстве Дианы Фроловой предъявлено окончательное обвинение

Следком Карелии завершает расследование резонансного уголовного дела петрозаводчанина Василия Петрова, обвиняемого в зверском убийстве и изнасиловании 26-летней уроженки Олонецкого района Дианы Фроловой.

Как стало известно «Столице на Онего», следователь по особо важным делам карельского Следкома Станислав Капралов завершает расследование резонансного уголовного дела по убийству в июле 2022 года 26-летней Дианы Фроловой. На днях обвиняемому в этом преступлении, 50-летнему петрозаводчанину Василию Петрову, которого эксперты из Санкт-Петербурга признали вменяемым, предъявлено окончательное обвинение по ст.105 ч.2 УК России: Убийство, сопряженное с изнасилованием. Наказание за такое особо тяжкое убийство – от 8 лет до пожизненного заключения.

После завершения расследования с уголовным делом будут знакомиться сам обвиняемый Василий Петров и его адвокат по назначению Николай Коновалов, ранее работавший следователем прокуратуры Петрозаводска. После этого дело будет направлено в республиканскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По имеющимся у нас данным на 17 марта, Петров показаний по делу по-прежнему не дает и вины не признает.

Как ранее мы сообщали, Диана Фролова пропала в Петрозаводске 12 июля 2022 года. Встревоженные друзья заявили в полицию и самостоятельно стали искать Диану. При этом, в квартире пропавшей на Карельском проспекте были обнаружены многочисленные следы крови. А спустя пять дней, 17 июля, тело девушки с явными признаками насильственной смерти обнаружили полицейские в лесу около деревни Машезеро Прионежского района, в 29 километрах от Петрозаводска.

Вскоре по подозрению в убийстве был задержан 50-летний житель карельской столицы Василий Петров. Ранее он шесть раз был судим, в том числе за сексуальное насилие, грабеж и другие преступления. После освобождения из очередного заключения в марте 2022 года мужчина проживал в своей квартире на Карельском проспекте с больной матерью. Соседнюю с обвиняемым квартиру, всего за три с небольшим недели до своей страшной смерти сняла Диана.

Друзья убитой девушки создали петицию. В ней они просят общественность и суд принять во внимание всю жестокость убийства, а также ранее совершенные обвиняемым преступления, и во избежание дальнейших преступлений и потери очередной человеческой жизни, приговорить Петрова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима без дальнейшего помилования.

На сегодняшний день петицию подписали 2467 человек.