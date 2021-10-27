Подозреваемые в краже разыскиваются в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция просит помочь в розыске молодых людей, подозреваемых в преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Петрозаводска устанавливают личности молодых людей, запечатлённых на видеозаписи. Они могут быть причастны к совершению кражи товара из магазина.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, просят сообщать сведения по номерам телефонов: 8 921 011 86 96, 8 996 112 74 07.

Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, в Карелии продолжается розыск мужчины с татуировкой на пол-лица, подозреваемого в преступлении.