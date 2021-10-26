Реклама

Разыскиваемый за преступление мужчина скрывается в Карелии и просится на работу

Новости. Общество
14:01, 26 Октября 2021
фото: © МВД Карелии

Новости партнеров

Полиция республики продолжает разыскивать мужчину с татуировкой на пол-лица.

Как сообщили в МВД Карелии, полиция республики продолжает розыск уроженца Медвежьегорского района Руслана Сергеевича Г., 1991 года рождения, который является подозреваемым в имущественном преступлении.

Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 178 см, волосы светло-русые короткие, на лице с левой стороны (на щеке и лбу) татуировка «листья зелёного цвета».

Как уточнили в полиции, разыскиваемый злоупотребляет спиртным. Может просится на работу «одним днем».

Полиция просит всех, располагающих сведениями о местонахождении мужчины, сообщать их по номерам телефонов: 89114018356, 89114050874, а также (814-2)739-029, или 02 с мобильного 102.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-10-26 14:41:32
Как можно не доверять такому человеку.
Вася
2021-10-26 14:08:44
на озере Комо
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса

Аналитика

Сегодня 15:07
Обществоведение
Ловушка для «мудаков»
Кому нужна маркировка «иностранного агента» в России.
Важнейшее из искусств
Сегодня 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 8
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 11
25.10.2021 13:02
«Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива» 9
22.10.2021 15:41
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»