Разыскиваемый за преступление мужчина скрывается в Карелии и просится на работу

Полиция республики продолжает разыскивать мужчину с татуировкой на пол-лица.

Как сообщили в МВД Карелии, полиция республики продолжает розыск уроженца Медвежьегорского района Руслана Сергеевича Г., 1991 года рождения, который является подозреваемым в имущественном преступлении.

Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 178 см, волосы светло-русые короткие, на лице с левой стороны (на щеке и лбу) татуировка «листья зелёного цвета».

Как уточнили в полиции, разыскиваемый злоупотребляет спиртным. Может просится на работу «одним днем».

Полиция просит всех, располагающих сведениями о местонахождении мужчины, сообщать их по номерам телефонов: 89114018356, 89114050874, а также (814-2)739-029, или 02 с мобильного 102.